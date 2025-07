Bolsonaro diz que não se alegra com sanções, e condiciona paz a partir da aprovação da anistia

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, neste domingo (13), que "não se alegra" com tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros determinada pelo presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump.

Em postagem nas redes, o antigo chefe do Executivo brasileiro disse que a anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023 é o caminho barrar o aumento das sanções econômicas impostas pelo governo americano.

"O tempo urge, as sanções entram em vigor no dia 1° de agosto. A solução está nas mãos das autoridades brasileiras. Em havendo harmonia e independência entre os Poderes nasce o perdão entre irmãos e, com a anistia também a paz para a economia", escreveu Bolsonaro.

Na quarta-feira, Trump anunciou a taxação em retaliação ao que classificou como "caça às bruxas" contra o ex-presidente, réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

Em uma carta publicada na sua rede social, Truth Social, Trump afirmou que o julgamento contra o brasileiro "não deveria estar acontecendo".

Segundo o republicano, a taxação que começará a valer a partir de 1° de agosto foi motivada "pelos ataques insidiosos do Brasil contra as eleições livres e os direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos", citando, além de Bolsonaro, uma suposta "censura" contra Big Techs americanas.

Enquanto o governo petista aposta no discurso de soberania nacional para contornar a crise, bolsonaristas tentam atribuir a culpa pela taxação ao Planalto. Neste domingo, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) disse que o governo vai editar, até terça-feira, o decreto que regulamenta a Lei da Reciprocidade, que permite ao Brasil responder à tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. Alckmin ressaltou, entretanto, que o governo ainda trabalha para reverter a tarifa.

A pauta do 8 de janeiro também foi levantada pelo deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que elogiou a decisão de Trump e pediu uma anistia "ampla, geral e irrestrita" para o ex-presidente e para todos os condenados pelos ataques às sedes dos Três Poderes.

"Apelamos para que as autoridades brasileiras evitem escalar o conflito e adotem uma saída institucional que restaure as liberdades. Cabe ao Congresso liderar esse processo, começando com uma anistia ampla, geral e irrestrita, seguida de uma nova legislação que garanta a liberdade de expressão especialmente online e a responsabilização dos agentes públicos que abusaram do poder", disse o deputado na quarta-feira.

O filho do ex-presidente culpou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, pela decisão de Trump. Moraes é o relator do caso da trama golpista, na qual Jair Bolsonaro é suspeito de liderar uma tentativa de impedir o presidente Lula de tomar posse.

"O presidente Trump, corretamente, entendeu que Alexandre de Moraes só pode agir com o respaldo de um establishment político, empresarial e institucional que compactua com sua escalada autoritária. O presidente americano entendeu que esse establishment também precisa arcar com o custo desta aventura. Por isso, a partir de 1º de agosto, empresas brasileiras que desejarem acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão sujeitas ao que se pode chamar de 'Tarifa-Moraes'", disse Eduardo.

