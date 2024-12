A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou nesta quinta-feira que pagou R$ 900 mil para reformar sua casa em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Segundo o ex-presidente, o pagamento foi feito em pix.



O Globo mostrou que a Polícia Federal encontrou o contrato em uma pasta na mesa do ex-presidente no escritório do PL, em Brasília, durante uma operação de busca e apreensão na investigação que apura uma tentativa de golpe de Estado em 2022. O material foi juntado ao inquérito em que o ex-mandatário foi indiciado por tentar reverter o resultado das eleições.

— O que a Globo quer com isso? Mostrar que eu estou lavando dinheiro, que eu vendi algo que não me pertencia e estou investindo numa reforma lá na Vila Histórica de Mambucaba. Fiz a reforma, sim, de R$ 900 mil e paguei em pix. Tudo declarado no imposto de renda, inclusive o valor da reforma. Essa casa eu adquiri, ou melhor, a construí nos anos 90, sem problema nenhum. Não tem nada de illegal. Paguei com pix — disse em vídeo publicado na rede social X.

O Globo procurou a defesa do ex-presidente antes de publicar a reportagem sobre o contrato, mas ela não se manifestou.

Ao analisar o documento, a PF destacou em um relatório que “chama a atenção o fato de a reforma estar orçada na vultuosa quantia de R$ 900 mil, ao passo que, na declaração de bens de Bolsonaro, nas eleições de 2022, a residência estava avaliada em R$ 98.500”, em referência à informação prestada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na tentativa de reeleição. “O montante da reforma corresponde, portanto, a quase dez vezes o suposto valor do imóvel declarado”, destacou o agente da PF que assina o relatório datado de 18 de novembro deste ano.

Os valores de imóveis declarados ao TSE costumam estar abaixo dos preços praticados no mercado, porque a lei não exige que sejam atualizados ao longo do tempo. Consultada pelo GLOBO, uma corretora que atua na região estimou que a casa esteja avaliada em cerca de R$ 2,5 milhões, em função da localização, tamanho e por características como a proximidade da praia.

O contrato da reforma analisado pela PF é datado em 11 de outubro de 2023 e não está assinado nem por Bolsonaro nem pela empresa de engenharia responsável pelo serviço. O documento informa que o valor de R$ 900 mil inclui mão de obra e material.



Segundo o contrato, seria efetuada uma entrada de 30% do contrato (R$ 270 mil). O restante seria pago em quatro parcelas de R$ 135 mil durante a reforma, e um quinto pagamento, de R$ 90 mil, seria feito com o serviço finalizado. O prazo de conclusão estabelecido era de cem dias úteis.

Veja também

EX-PRESIDENTE Reforma de R$ 900 mil de Bolsonaro foi feita às pressas com medo de bloqueio de contas por Moraes