Depoimento Bolsonaro diz que pediu para Mauro Cid verificar situação das joias para evitar vexame diplomático Em depoimento, ex-presidente afirmou que não praticou qualquer irregularidade e que só foi informado sobre o presente mais de um ano depois do episódio

O ex-presidente Jair Bolsonaro disse à Polícia Federal que mandou o seu ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, verificar e esclarecer o que poderia ser feito com as joias dadas pelas Arábia Saudita, retidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, segundo o relato de uma pessoa que acompanhou o depoimento. O ex-mandatário afirmou que a sua intenção era evitar um vexame diplomático de o presente dado por outra nação ser levado a leilão.

Em um depoimento de cerca de três horas na sede da PF em Brasília, Bolsonaro negou ter praticado qualquer irregularidade. O ex-presidente afirmou que só foi avisado sobre o presente luxuoso mais de um ano depois da viagem feita pela comitiva brasileira à Arábia Saudita, realizada em outubro de 2021. O ex-mandatário disse, porém, que não recorda quem o avisou sobre as joias retidas pela Receita Federal.

