Bolsonaro diz que pode receber alta hospitalar na próxima segunda-feira

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou na noite de terça-feira (22) que deve retirar a sonda nasogástrica nos próximos dias e que pode receber alta do Hospital DF Star, em Brasília, já na segunda-feira (28). Ele está internado desde 13 de abril para tratar complicações abdominais decorrentes da facada sofrida em 2018.

Bolsonaro fez a declaração durante uma transmissão ao vivo ao lado dos filhos Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro, diretamente do hospital. A live, que também contou com a participação do ex-piloto Nelson Piquet, teve como tema a divulgação de capacetes de grafeno fabricados pela empresa da qual são sócios.





"Talvez daqui a dois dias eu fique livre da sonda nasogástrica, daí já começam a melhorar mais as coisas por aqui. Acredito que na segunda-feira esteja de alta", disse Bolsonaro, agradecendo o apoio de seus seguidores. O ex-presidente apareceu de forma breve e demonstrou otimismo com a recuperação.

De acordo com o boletim médico mais recente, Bolsonaro segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão oficial de alta. O documento informa que o ex-presidente apresenta sinais de recuperação, com movimentação intestinal e quadro clínico estável, mas permanece em jejum, sendo alimentado por via venosa.

A equipe médica também tem intensificado o processo de reabilitação, com sessões de fisioterapia motora. Por recomendação médica, as visitas ao ex-presidente estão restritas. Apenas familiares têm acesso direto, segundo informou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Apesar disso, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, esteve no hospital.

Bolsonaro passou por uma cirurgia abdominal de 12 horas em 13 de abril. Desde o atentado que sofreu em Juiz de Fora, em 2018, ele tem enfrentado complicações no aparelho digestivo e já foi submetido a múltiplos procedimentos. A atual internação é uma das mais longas desde que deixou a Presidência.

Veja também