Discurso breve Bolsonaro diz que seu projeto político é 'imorrível' em participação remota em jantar do PL Ex-presidente, que continua nos Estados Unidos, considera que a extrema-direita estará cada vez mais presente no Brasil.

Em um jantar promovido pelo Partido Liberal, em um restaurante de alto padrão em Brasília, nesta segunda-feira (30), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que participou do evento de forma remota com um discurso de menos de um minuto, afirmou que seu projeto político montado na legenda é ‘imorrível’.

Segundo defendeu a políticos do partido, a extrema-direita, na sua visão, estará cada vez mais presente no Brasil. O jantar serviu para o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, dar as boas-vindas aos novos parlamentares da legenda

“Quero cumprimentar todos vocês pela união e pelo espírito patriótico, pela vontade de cada vez mais resgatar os nossos valores do Brasil. Isso não é bolsonarismo, é a tradição do povo brasileiro, é a nossa cultura, nossa fé. [Tenho] certeza de que tudo começou lá em 2019 com vocês vai continuar. Isso é imorrível”, afirmou Bolsonaro, acrescentando que a direita cada vez mais estará no futuro do país.

O ex-presidente também desejou sorte a Rogério Marinho (PL), adversário de Rodrigo Pacheco (PSD) na disputa pela presidência do Senado. Nos últimos dias, o ex-capitão e a esposa, Michelle, viraram cabos eleitorais do senador em Brasília. Ela usou as redes sociais e compareceu ao evento ao lado do parlamentar. Bolsonaro, por sua vez, ligou pedindo votos ‘contra o PT’.

De acordo com Bolsonaro, Marinho representa o que o Brasil quer para o Senado, que, segundo ele, seria a volta dos valores, da democracia, da liberdade, da ordem e o progresso.

Quando terminou de falar, Bolsonaro chegou a ouvir um apelo para que retorne ao Brasil. O ex-capitão viajou para o Estados Unidos antes da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para, dentre outras coisas, não passar a faixa presidencial ao adversário.

Ontem, Bolsonaro solicitou o visto de turista para que possa ampliar sua estadia no país. Não se sabe se ele vai conseguir, já que os Estados Unidos não tem mostrado muito interesse em acolher o ex-presidente.



