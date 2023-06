A- A+

Manifestações Bolsonaro é alvo de protestos no Estádio do Morumbi As manifestações contrárias ao ex-presidente partiram das arquibancadas e também ocorreram do lado de fora do estádio

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de protestos na noite desta quarta-feira, no Estádio do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. Bolsonaro, que se declara palmeirense, foi ao local assistir à partida entre São Paulo e Sport pela Copa do Brasil.

As manifestações contrárias ao ex-presidente partiram das arquibancadas e também ocorreram do lado de fora do estádio. Próximo ao camarote onde Bolsonaro ficou, por outro lado, alguns torcedores saudaram o ex-presidente aos gritos de “mito”.

O ex-presidente integrou a comitiva do governador Tarcísio de Freitas, que foi convidado pela diretoria do clube. O ex-presidente não vestiu uma camisa do clube paulista, um dos únicos uniformes dentre os principais times do país que Bolsonaro não usou em público. Bolsonaro chegou nesta quinta-feira a São Paulo e está hospedado na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes a convite de Tarcísio.

Do lado de fora do estádio, um grupo de algumas dezenas de torcedores são-paulinos usou faixas e sinalizadores para protestar contra a presença do ex-presidente no estádio. Cantaram músicas com xingamentos ao ex-chefe do Executivo, chamado de “genocida” e “racista”.

O ex-presidente veio a São Paulo a convite de Tarcísio, seu ex-ministro da Infraestrutura. Ele ficará hospedado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, que fica próximo ao Estádio do Morumbi.

A ida ao jogo de futebol nesta quarta-feira é a segunda aparição pública de Bolsonaro desde que retornou ao Brasil, em março, após ter se refugiado por três meses nos Estados Unidos depois que seu mandato na Presidência acabou. No início do mês passado, o ex-mandatório havia participado do Agrishow, em Ribeirão Preto (SP).

Veja também

ELEIÇÕES 2022 Escritório de Zanin, indicado por Lula ao STF, recebeu R$ 1,2 mi da campanha do petista