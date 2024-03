'Bolsonaro é fugitivo confesso', diz Padilha sobre estadia do ex-presidente na Embaixada da Hungria

A- A+

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro é um “fugitivo confesso”, ao comentar sobre as imagens do ex-presidente na embaixada da Hungria.

— Bolsonaro é fugitivo confesso. É zero surpresa. Mais uma vez demonstrou os seus planos de fugir. Fez isso final do ano passado, retrasado depois das eleições, refugindo os Estados Unidos— disse Padilha.

A Polícia Federal irá investigar qual foi a intenção Bolsonaro de passar dois dias na embaixada da Hungria, em Brasília, após ter seu passaporte apreendido durante uma operação em que apurava uma tentativa de golpe de Estado. Segundo investigadores, é prematuro dizer que o ex-presidente estava tentando fugir das autoridades, mas é preciso esclarecer a motivação de ele ter permanecido na embaixada de 12 a 14 de fevereiro, além de confirmar a veracidades das informações.

Padilha disse ainda que Lula tem dado todas as condições e autonomia ao funcionamento institucional da Polícia Federal.

— Significa a reafirmação do Estado democrático dentro do nosso país. O esforço que nós temos dentro do nosso governo é retomar a normalidade das relações institucionais, do funcionamento das instituições, tanto a Polícia Federal — disse.

