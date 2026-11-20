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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi levado a um hospital nesta sexta-feira após apresentar fortes dores abdominais e deve permanecer internado durante a noite. A informação foi confirmada ao GLOBO pelo médico Brasil Caiado, que acompanha o ex-mandatário e afirmou ter ido com ele à unidade de saúde.

— Dor abdominal forte, viemos juntos para o hospital, para realização de exames complementares e elucidação diagnóstica e conduta — afirmou Caiado ao GLOBO.

Segundo o médico, Bolsonaro será submetido a exames para identificar a causa das dores e definir os próximos passos do tratamento. Caiado acrescentou que a expectativa é que o ex-presidente passe a noite no hospital e que, até o momento, não há previsão de alta.

Bolsonaro tem histórico de problemas abdominais desde que foi vítima de um ataque a faca durante a campanha presidencial de 2018. Desde então, passou por diferentes procedimentos cirúrgicos e episódios de internação relacionados a complicações na região abdominal.

O filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro, se manifestou sobre o quadro de saúde do pai nas redes sociais e informou que irá acompanhá-lo no hospital.

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