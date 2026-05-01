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EX-PRESIDENTE Bolsonaro é internado em Brasília pra realizar cirurgia no ombro Internação foi autorizada por Moraaes, após ex-presidente relatar dores provocada por uma queda na prisão

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado nesta sexta-feira no Hospital DF Star, em Brasília, para realizar uma cirurgia no ombro. O procedimento foi autorizado ontem pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após pedido da defesa. Sua mulher, Michelle Bolsonaro, chegou pouco após as 7h no local para acompanhá-lo.

Segundo o médico ortopedista Alexandre Paniago, responsável pela cirurgia do ex-presidente, o procedimento deve ocorrer ainda na manhã desta sexta-feira e durar cerca de 3 horas.

Bolsonaro está cumprindo prisão domiciliar desde o fim de março, depois de passar duas semanas internado no mesmo hospital, onde tratou de uma broncopneumonia. O pedido pela cirurgia foi feito pela defesa de Bolsonaro ao STF no dia 21 de abril em razão de dores causadas por uma queda quando estava no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido com Papudinha.

Segundo os documentos médicos apresentados ao STF, o ex-presidente apresenta lesões no ombro direito que demandam intervenção cirúrgica para reparação do manguito rotador e de estruturas associadas.







De acordo com o pedido apresentado a Moraes, ele faz uso diário de medicação analgésica. Exames físicos e de imagem apontam lesão de alto grau no tendão do supraespinhal, além de comprometimento do tendão do subescapular, subluxação do bíceps e outras lesões associadas.

Os relatórios médicos indicam que Bolsonaro sofre de dores recorrentes e intermitentes, tanto em repouso quanto durante movimentos do braço direito.

A defesa sustentou ao STF que o procedimento tem caráter “estritamente humanitário e sanitário”, com o objetivo de preservar a integridade física, a funcionalidade do membro, a qualidade de vida e a dignidade do paciente. Os advogados argumentou que a manutenção do quadro clínico pode representar restrição ao direito fundamental à saúde.

A rotina de Bolsonaro em casa inclui acompanhamento médico frequente e um acirramento da tensão entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e os filhos do ex-mandatário, em um momento em que o acesso a ele está restrito, como mostrou O Globo.

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