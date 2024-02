Bolsonaro é internado em São Paulo e passa por bateria de exames

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado na manhã desta quarta-feira no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para passar por três exames laboratoriais e de imagem, de rotina.

Desde que sofreu a facada durante as eleições de 2018, o ex-mandatário passa por este check-up anualmente.

Segundo o ex-secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten, as equipes constataram que as condições clínicas do ex-presidente são estáveis e, por isso, ele será reavaliado novamente no prazo de três meses.





