Bolsonaro e Michelle esperam julgamento de Moro para definir atos no Paraná

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro aguardam a definição do futuro do senador Sergio Moro (União-PR) no julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) para participarem de eventos no Paraná com os principais caciques do partido no estado e ao lado do governador Ratinho Junior (PSD).

Bolsonaro espera o resultado do julgamento de Moro para se posicionar publicamente, já que contou com o apoio nas últimas eleições do seu ex-ministro da Justiça.

O ex-presidente chegou a pedir para o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, que declinasse da ação que embasa o julgamento do ex-juiz da Operação Lava-Jato por suposto abuso de poder econômico durante a sua campanha ao Senado.

Em resposta, Valdemar teria dito que o PL não desistiria do processo porque empregou dinheiro público na ação e isso poderia acarretar em alguma sanção para a legenda. Uma alternativa seria a opção de o PL não recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), caso o senador seja absolvido no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.

Além do PL, a Federação Brasil da Esperança, composta por PT, PV e PCdoB, apresentou duas ações contra Moro.

Em caso de cassação de Moro, Bolsonaro e Michelle avaliam o apoio ao jornalista Paulo Martins, que contou com o apoio do ex-presidente ao Senado nas últimas eleições, mas perdeu.

