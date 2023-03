A- A+

Campanha eleitoral Bolsonaro e Michelle farão caravanas pelo Brasil ainda neste semestre, garante presidente do PL Objetivo é utilizar o casal para aumentar o número de prefeitos do Partido Liberal nas eleições do ano que vem

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deverá fazer, ainda no primeiro semestre, uma série de caravanas pelo Brasil, acompanhado da esposa, Michelle Bolsonaro. O objetivo é utilizar o casal para aumentar o número de prefeitos do Partido Liberal nas eleições do ano que vem. A informação é do presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto.

Mesmo garantindo que as caravanas serão realizadas ainda neste semestre, o presidente do PL afirmou que não há data certa para o retorno de Bolsonaro dos Estados Unidos. Desde 30 de dezembro do ano passado, o ex-presidente está no país norte-americano.

Em pouco mais de dois meses, a sua estadia e as dos assessores que o acompanham já custaram, para os cofres públicos, mais do que os ex-presidentes costumar gastar por ano.

Valdemar disse ter observado que o ex-presidente não perdeu prestígio e vai ser uma pessoa muito importante nas eleições municipais no ano que vem. “Vocês podem ter certeza que vamos ter um crescimento de prefeitos e vereadores brutal”, disse ele.

Nas últimas eleições municipais, o PL elegeu 345 prefeitos pelo país. Na época, Bolsonaro ainda não era filiado ao partido – o que somente veio a acontecer em novembro de 2021.

Ao longo da sua carreira política, Bolsonaro já se filiou a oito partidos políticos diferentes, entre eles o PTB, o PP, o PSC e o PSL, além do próprio PL.



