Bolsonaro e Michelle pedem R$ 20 mil de danos morais a Lula por fala sobre "sumiço" de móveis

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sua mulher Michelle Bolsonaro acionaram a Justiça Federal pedindo indenização por danos morais ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O casal requer R$ 20 mil do mandatário por atribuir a eles “a conduta criminosa de apropriarem-se indevidamente de móveis que guarnecem o Palácio da Alvorada”.

A petição inicial, distribuída ao Juizado Especial Federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, data de 10 de abril. Na ocasião, a juíza Gláucia Barbosa Rizzo da Silva, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, havia rejeitado o pedido por entender que eventual pretensão de indenização e retratação deveria ser exercida em desfavor da União.

O paradeiro dos objetos do Alvorada virou motivo de troca de farpas entre os casais, a partir de janeiro do ano passado, quando, a primeira-dama Janja Lula afirmou que o palácio estava em estado de conservação ruim e que faltavam móveis "originais" do local.

Lula também reclamou de começar o seu governo vivendo em um hotel de Brasília, sem poder se mudar para a residência oficial em função das condições do local. Em um café com jornalistas, o presidente relatou que móveis que ele conhecia de seus mandatos anteriores não estavam mais no palácio.

"O Alvorada, eu fiquei decepcionado, porque eu herdei o Alvorada do Fernando Henrique Cardoso, herdei uma coisa bastante tranquila. O sofá que eu já tinha sentado porque eu já tinha feito reunião com o Fernando Henrique Cardoso. Sabe, o Fernando Henrique Cardoso me levou para ver o quarto, me levou para ver o banheiro. Estava tudo arrumado. Do jeito que ele saiu eu entrei, sem nenhum problema. Dessa vez eu achava que ia ser a mesma coisa. Acontece que quando você entra no Palácio, está todo desarrumado. Ou seja, a sala que tinha sofá já não tem mais. O quarto que tinha cama, já não tinha mais cama, já estava totalmente... eu não sei como é que fizeram", afirmou o presidente.

"Não sei porque que fizeram. Não sei se eram coisas particulares do casal [Bolsonaro], mas levaram tudo. Então a gente está fazendo a reparação, porque aquilo é um patrimônio público. Tem que ser cuidado", completou Lula.

Pelas redes sociais, Michelle afirmou no ano passado que todos os móveis estavam em depósitos do Palácio da Alvorada.

Na demanda encaminhada a Justiça, a defesa do casal disse não haver dúvidas de que o atual presidente ultrapassou “o aceitável no exercício da livre manifestação do pensamento” e teve a intenção de difamar, injuriar e caluniar.

“Isto porque, uma vez constatada a ausência do mobiliário integrante do acervo da residência presidencial oficial dos Presidentes, deveria o Réu, por meio dos diversos órgãos que compõem a Presidência da República, no mínimo e primeiramente, determinar a instauração de procedimento técnico para elucidação dos fatos, para somente depois manifestar-se sobre o ocorrido. É dizer: deveria ter verificado com o órgão interno competente sobre os móveis

Antes de dizer que os Autores “se apropriaram” dos bens”, escreveu.

Veja também

TECNOLOGIA Comissão do Senado deve apresentar regras para uso de inteligência artificial em maio