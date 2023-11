A- A+

argentina Bolsonaro e Milei conversam em chamada de vídeo após vitória do ultraliberal na Argentina Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente brasileiro, compartilhou imagem da chamada entre os três

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, conversou em uma chamada de vídeo com o ex-presidente Jair Bolsonaro após a vitória nas eleições de domingo (19). A informação foi confirmada pelo filho do ex-presidente e deputado federal Eduardo Bolsonaro, em suas redes sociais.

"Excelente chamada de vídeo de Jair Bolsonaro e o presidente eleito da Argentina, Javier Milei", escreveu Eduardo em suas redes sociais, compartilhando um print da chamada entre os três.

Excelente chamada de vídeo de @jairbolsonaro e o Presidente eleito da Argentina @JMilei



Lula tentou interferir na eleição argentina a favor de Massa, o candidato do Foro de SP, mas não obteve sucesso



Aceitamos o convite de Milei e estaremos em Buenos Aires para sua posse pic.twitter.com/Eb5FETLhQY — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) November 20, 2023

Ainda de acordo com Eduardo, Bolsonaro teria afirmado a Milei que sua vitória era "importante não apenas para a Argentina, mas para todo o mundo". O filho do ex-presidente também repercutiu afirmações do presidente eleito argentino, que, durante a campanha, acusou o peronista Sergio Massa, seu opositor e atual ministro da Economia, de recorrer à ajuda do governo brasileiro.

"Lula tentou interferir na eleição argentina a favor de Massa, o candidato do Foro de SP, mas não obteve sucesso", escreveu Eduardo.

O deputado, que liderou uma comitiva de parlamentares bolsonaristas a Buenos Aires durante o primeiro turno da eleição presidencial, afirmou ainda que ele e o pai receberam um convite de Milei para comparecer à posse presidencial, que deve acontecer em 10 de dezembro.

"Estaremos em Buenos Aires", afirmou.

Veja também

julgamento Maioria do STF valida quatro pontos da Lei de Organizações Criminosas