Bolsonaro é nome mais competitivo contra esquerda em 2026, diz Zema

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mesmo inelegível, é o nome à direita mais competitivo para a eleição presidencial de 2026.

"Não há, segundo as próprias pesquisas, nenhum nome que supere o dele com chances de ganhar da esquerda", disse o governador nesta terça-feira, 28, em entrevista ao canal do jornalista Claudio Dantas no YouTube.

O mineiro defendeu a reversão da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e impedido de concorrer a cargos eletivos até 2030. "Eu espero que ele vença essa batalha", disse Zema sobre a reversão das condenações eleitorais do ex-presidente.

Em um cenário no qual Jair Bolsonaro siga inelegível, Zema avaliou como improvável, por "questões partidárias" e "de ego", que o campo político à direita forme unidade em prol de um candidato. "Mas que se tente, pelo menos, que se trabalhe e que ele [Jair Bolsonaro] também venha a apoiar", disse o governador mineiro.

Em entrevista ao jornal O Globo na semana passada, o governador afirmou que a indefinição quanto ao futuro político do ex-presidente atrasava a construção de uma alternativa à direita. "Essa indefinição sobre ele ser ou não candidato, com toda certeza acaba postergando essa decisão e o trabalho que já poderia estar acontecendo", disse o governador.

Nesta terça-feira, Zema voltou a dizer que sua prioridade para as eleições de 2026 é a sucessão do Executivo mineiro. Em entrevista ao Estadão, o governador já havia dito que a disputa em Minas Gerais seria seu foco nas próximas eleições gerais. O nome apoiado por Zema é o do vice-governador Matheus Simões (Novo).

Ao falar de Jair Bolsonaro como o único candidato competitivo à direita, Zema concorda com o próprio ex-presidente. Em outubro de 2024, Bolsonaro afirmou que não existe direita política no País a não ser a liderada por ele, pois não há representantes nesse campo que saibam "a linguagem do povo" como ele.

"Já tentaram várias vezes e não conseguiram. Esses caras juntam quantas pessoas no aeroporto num bate-papo?", afirmou o ex-presidente.

Além do próprio Romeu Zema, nomes como os dos governadores Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, e de Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, também são cotados para a próxima eleição presidencial.

Condenado na primeira instância, Caiado enfrenta um processo na Justiça Eleitoral que pode resultar em sua inelegibilidade. Pablo Marçal (PRTB) coloca-se como pré-candidato, mas também pode estar inelegível até o pleito. O nome do cantor sertanejo Gusttavo Lima também é especulado para a disputa.

