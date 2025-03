Bolsonaro e seu 'choro de uma nota só'

A- A+

A decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) em tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) réu por cinco crimes não foi nenhuma surpresa. A esfera política, o judiciário e até a imprensa do País já esperavam este desfecho, assim como a reação do ex-chefe do executivo nacional. Logo após o veredicto ser noticiado, Bolsonaro decidiu retomar alegações infundadas de fraude em eleições, defender o voto impresso e atacar o ministro do STF e relator do caso, Alexandre de Moraes. O mesmo discurso de sempre.

Em entrevista coletiva, Bolsonaro afirmou que a acusação é “muito grave e infundada”. Segundo ele, a investigação não foi capaz de apontar quem seria o líder da conspiração "Eu espero botar um ponto final nisso aí. Parece que tem algo pessoal contra mim. A acusação é muito grave, e são infundadas. E não é da boca para fora", afirmou Bolsonaro.

Durante a fala, ele questionou ter sido denunciado por danos contra o patrimônio da União. “Um dos cinco crimes imputados a mim é contra o patrimônio. Só se for por telepatia!”, ironizou Bolsonaro, pois ele não estava no Brasil no dia 8 de janeiro de 2022, dia dos ataques golpistas na Capital Federal.

Bolsonaro afirmou que não compareceu ao STF ontem porque "sabia o que ia acontecer". Ele acompanhou a transmissão no gabinete do filho senador, Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Na terça, primeiro dia de julgamento, ele foi à reunião da Primeira Turma.

No pronunciamento que fez após a decisão do STF, Bolsonaro voltou a levantar suspeitas infundadas e a fazer acusações já desmentidas contra as urnas eletrônicas. "Não sou obrigado a confiar, a acreditar no programador [das urnas]. Confio na máquina, não sou obrigado a confiar no programador", disse.

Como o Supremo aceitou a denúncia, uma fase de instrução processual se iniciará. Nela, haverá a coleta dos depoimentos de testemunhas e acusados, bem como a apresentação de provas. Encerrada essa etapa, o Supremo Tribunal Federal realizará um novo julgamento para decidir se os envolvidos são culpados ou inocentes.

Até lá, a dúvida é se o ex-presidente irá mudar o discurso ou vai continuar atacando os poderes em seu “choro de uma nota só”.

