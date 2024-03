A- A+

Justiça Bolsonaro e Valdemar se revezam em evento do PL para evitar descumprimento de medida judicial Ex-presidente e chefe do PL acompanham, separadamente, a assinatura da filiação do senador Izalci

O ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, se revezaram durante a cerimônia de filiação do senador Izalci Lucas (DF) ao PL, em Brasília, nesta quarta-feira. A tática teve como objetivo evitar o descumprimento da decisão judicial que os impede de terem contato de qualquer espécie ou encontros presenciais.

A estratégia foi a mesma adotada durante manifestação em São Paulo, no último mês. Ambos são investigados em inquérito que trata da tentativa de Golpe de Estado e foram alvos de medidas cautelares determinadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Valdemar cumprimentou Izalci no início do evento e comentou a necessidade de se retirar.

— Batalho há anos para trazer o Izalci para o PL. Ele veio graças a um apelo do Bolsonaro. Te agradeço por vir para o maior partido do Brasil. Em 2026, estaremos juntos e veremos o Bolsonaro e Michelle ao seu lado. Tenho que ir embora, pelo impedimento de estar com Bolsonaro, mas deixo aqui as minhas boas-vindas — disse o presidente do PL, antes de se retirar.

Valdemar ainda acompanhou a assinatura da filiação de Izalci.

Com a filiação, a legenda bolsonarista amplia o número de integrantes do partido no Senado e passa a ter a segunda maior bancada da Casa, com 13 parlamentares, enquanto o PSDB perde um quadro.

O PSD, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), segue com mais integrantes, já que tem 15 senadores. Izalci defende pautas bolsonaristas e mira a disputa pelo governo do DF, em 2026, com o apoio do ex-presidente. Na última eleição, ele ficou na sexta posição e viu Ibaneis Rocha (MDB) ser eleito.

