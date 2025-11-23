A- A+

PRISÃO DE BOLSONARO Bolsonaro é visto ao se despedir de Michelle, após visita na PF; veja foto Esposa visitou ex-presidente por cerca de duas horas neste domingo

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi fotografado aparentemente na porta da sala onde está preso, na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília, neste domingo.

O presidente recebeu, por cerca de 2 horas, a visita da sua esposa, Michelle Bolsonaro.

Bolsonaro foi preso preventivamente na manhã deste sábado, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-presidente foi levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

A decisão de Moraes foi tomada atendendo a pedido da PF, que alegou necessidade de garantia da ordem pública. A corporação afirmou que uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, no condomínio onde Bolsonaro estava cumprindo prisão domiciliar poderia levar a um "tumulto" e um "ambiente propício para sua fuga".

"O conteúdo da convocação para a referida 'vigília' indica a possível tentativa da utilização de apoiadores do réu Jair Messias Bolsonaro, em aglomeração a ser realizada no local de cumprimento de sua prisão domiciliar, com a finalidade de obstruir a fiscalização das medidas cautelares e da prisão domiciliar", afirmou Moraes.

O ministro do STF também destacou em sua decisão que Bolsonaro tentou violar sua tornozeleira eletrônica, na madrugada deste sábado. O ato foi admitido pelo próprio ex-presidente aos agentes que foram em sua casa verificar o ocorrido.

"A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho", escreveu.

Na segunda-feira, a decisão de Moraes será analisada pelos demais ministros da Primeira Turma do STF, em sessão virtual extraordinária.

