A- A+

Retorno Bolsonaro embarca de volta ao Brasil após 89 dias nos Estados Unidos Ex-presidente foi para o exterior ainda antes do fim do mandato e não passou a faixa para Lula

O ex-presidente Jair Bolsonaro embarcou na noite desta quarta-feira (29) no Aeroporto Internacional de Orlando, na Flórida, para a viagem de volta ao Brasil, após 89 dias nos Estados Unidos. A expectativa é que o desembarque em Brasília ocorra por volta das 7h30 desta quinta-feira. O ex-presidente viaja acompanhado por três seguranças.

Na entrada da Imigração ele foi saudado por brasileiros. Vários declararam que votaram nele e pediram para tirar fotos com o presidente. Bolsonaro foi agradável com os turistas, mas não olhou para os repórteres, visivelmente incomodado com a presença da imprensa.

Questionado sobre a expectativa da volta ao Brasil e se pretendia liderar a oposição ele disse que não iria falar com a imprensa.

— Vocês falaram muito de mim nas eleições, (e) agora... — disse sem concluir.

Bolsonaro deixou o Brasil ainda presidente da República, no dia 30 de dezembro, desembarcando em solo americano no dia seguinte. A postura discreta e reclusa dos primeiros dias foi gradativamente mudando, com o aumento dos passeios pelo condomínio, com direito a sessão de fotos com apoiadores, presença em eventos e palestra, chegando até a participar da inauguração de uma hamburgueria, em Kissimmee, na Flórida.

O político brasileiro, inclusive, foi um dos destaques do maior evento conservador dos Estados Unidos, a Conferência Anual de Ação Política Conservadora (CPAC), na qual discursou e foi chamado de "homem muito popular" pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Veja também

Provocação Gleisi provoca Bolsonaro: "E aí, está voltando?"