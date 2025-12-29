A- A+

EX-PRESIDENTE Bolsonaro: entenda o novo procedimento que ex-presidente fará nesta segunda Nova intervenção no nervo frênico será realizada no lado esquerdo; medida busca controlar soluços

O ex-presidente Jair Bolsonaro será submetido a um novo procedimento cirúrgico nesta segunda-feira, previsto para as 14h, em Brasília. A intervenção será um novo bloqueio anestésico do nervo frênico, agora no lado esquerdo. O tratamento já foi realizado no último sábado, no lado direito, e tem como objetivo conter as crises de soluços persistentes.

Essa é a terceira vez que o ex-presidente vai ao centro cirúrgico desde que foi internado, na última quarta-feira, para tratar uma hérnia inguinal bilateral. Ele permanece internado no Hospital DF Star.

O que é o bloqueio anestésico do nervo frênico?

O bloqueio anestésico do nervo frênico é um procedimento feito para interromper temporariamente a função do diafragma e conter os soluços persistentes que não respondem ao tratamento convencional.





No procedimento, é utilizada uma pequena quantidade de anestésico injetada perto do nervo frênico, que controla o diafragma, na região próxima à cervical. O processo é guiado por ultrassom e/ou estimulador de nervos para identificar o nervo com precisão e evitar punções acidentais.

O objetivo é aliviar o diafragma irritado, como em casos pós-cirúrgicos ou de refluxo. O tratamento requer monitoramento rigoroso pós-procedimento devido ao risco de insuficiência respiratória, especialmente se ambos os nervos frênicos forem bloqueados ou em pacientes com pulmões comprometidos.

