Bolsonaro: entenda o que é laparotomia exploradora

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido neste domingo a uma laparotomia exploradora, no Hospital DF Star, em Brasília.

De acordo com o boletim médico, o procedimento está sendo realizado "para liberação de aderências intestinais e reconstrução da parede abdominal".

A laparotomia exploradora é uma cirurgia em que é feito um corte na parede abdominal para examinar os órgãos internos. Geralmente, é realizada para diagnosticar e tratar problemas abdominais, como dor ou sangramento, mas é também um tratamento emergencial, nos casos de traumas abdominais graves.

O termo “laparotomia” refere-se à abertura da cavidade abdominal, enquanto “exploradora” indica que a cirurgia tem um caráter investigativo.

Durante a cirurgia, o médico examina visualmente os órgãos internos — como estômago, fígado, intestinos, pâncreas, baço e vesícula — para identificar alterações, lesões ou sinais de doença.

Se alguma anormalidade for encontrada, o cirurgião pode realizar, na mesma operação, procedimentos corretivos, como a retirada de um órgão lesionado, a drenagem de abscessos ou a coleta de amostras para biópsia.

A cirurgia é considerada de grande porte, portanto é feita no centro cirúrgico e exige anestesia geral.

O período pós-operatório da laparotomia exploradora varia dependendo da complexidade da intervenção e da condição do paciente.

Opção pela cirurgia

Segundo a equipe médica, "após reavaliação clínico-cirúrgica, [o paciente] foi submetido a novos exames laboratoriais e de imagem que evidenciaram persistência do quadro de subobstrução intestinal, apesar das medidas iniciais adotadas. As equipes que o assistem optaram de comum acordo pelo tratamento cirúrgico".

Bolsonaro passou mal na sexta-feira no Rio Grande do Norte, após sentir os efeitos da retenção intestinal, e foi transferido no sábado para a capital do Distrito Federal. O problema de saúde é decorrente da facada em 2018, que o levou a outras operações.

Na noite de sábado, um dos médicos da equipe que acompanha o ex-presidente, Leandro Echenique explicou como seria feita a cirurgia.

— É uma cirurgia aberta, que vai corrigir essa parte da obstrução das alças (intestinais). Vai tirar a tela (implante que reforça a musculatura) que ele tem, recolocar, então vai ser feita (a desobstrução). Então é uma cirurgia bem extensa. Veja bem, é um abdome que já foi muito manipulado, desde 2018, quando ocorreu a facada.

