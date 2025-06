Bolsonaro entrega medalha de 'imbrochável' a Kassab em evento ao lado de Tarcísio em SP

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez um novo gesto de aproximação a Gilberto Kassab, presidente do PSD, ao entregá-lo uma moeda com o lema "imbrochável, imorrível e incomível" durante a Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne (Feicorte) em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, nesta terça-feira. Eles estavam acompanhados pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do vice-governador do estado, Felício Ramuth, que também foi presenteado.

O momento foi compartilhado por ambos nas redes sociais. Os vídeos publicados mostram que, ao conversar com Tarcísio, Kassab tira a moeda do bolso e posa para fotos tiradas por fotógrafos e apoiadores que estavam no local. Em seguida, ele guarda o objeto novamente. Ramuth, por sua vez, postou uma montagem em vídeo de fotos tiradas ao lado de Bolsonaro que mostram a moeda em detalhes.

Aliado a Tarcísio em São Paulo, Bolsonaro tem tentado aproximação com Kassab nos últimos meses. Em março, de olho no apoio da bancada do PSD para o avanço do PL da anistia no Congresso, o ex-mandatário disse, durante uma manifestação em Copacabana, que o presidente do partido "está do nosso lado".

Ao mesmo tempo, a legenda dá sinais de afastamento da base do presidente Lula e passa considerar apoiar outro candidato para as eleições presidenciais do próximo ano. Nesse contexto, tem sido considerada a possibilidade de apoiar o governador de São Paulo ou investir em candidaturas próprias, com Ratinho Júnior (PSD-PR) ou Eduardo Leite (PSD-RS).

Gesto para Tarcísio

No evento desta terça-feira, Bolsonaro disse que espera "estar no tabuleiro político" nas eleições do ano que vem, a despeito da inelegibilidade até 2030, e aproveitou para elogiar Tarcísio, que também ocupou a função de ministro da Infraestrutura durante seu tempo na presidência.

— Ele (Tarcísio) sentiu o gostinho da política e não sai mais. Tem um grande futuro pela frente, é um baita de um gestor. Na política, já aprendeu 95% das coisas. Tarcísio, vou dar umas aulas para você, se é que não pegou tudo do Kassab — disso o ex-presidente.

Em resposta, o governador agradeceu o elogio e fez referência às conquistas de Bolsonaro durante o mandato.

— Ele apostou em mim. Pegou um cara desconhecido para a Infraestrutura. Acabou fazendo a sua aposta e, assim como eu, apostou em outras pessoas— respondeu. — Entregou o Brasil crescendo, com superávit, onde as estatais davam lucro. Entregou um Brasil em que podíamos sonhar. Ele é uma referência para mim e para vocês. A sua missão, presidente, não acabou. O senhor ainda vai contribuir muito para o Brasil e fazer a diferença.

