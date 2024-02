Bolsonaro enviou mensagem a Cid após PF encontrar minuta de golpe com Anderson Torres

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro encaminhou para o seu ex-ajudante de ordens Mauro Cid uma mensagem com uma notícia revelando que a Polícia Federal (PF) encontrara uma minuta de golpe na casa do ex-ministro Anderson Torres. A troca de mensagens foi obtida pelas investigações e revelam a preocupação do presidente e do seu núcleo de aliados com o episódio.



A mensagem de Bolsonaro foi enviada para Cid às 16h39 daquele dia. O militar, então, reencaminhou a mensagem para aliados: os ex-assessores Marcelo Câmara e Filipe Martins.



Em resposta à mensagem, Filipe Martins reencaminha outra notícia indicando o posicionamento do advogado de Anderson Torres e que a minuta teria sido escrita à mão. Cid, então, volta a encaminhar essa informação para Câmara e também para o ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Ressalte-se que, em janeiro de 2023, após busca e apreensão realizada no domicílio de Anderson Gustavo Torres, a apreensão de uma minuta de golpe de Estado acarretou intensa comunicação entre parte dos investigados em tom de preocupação, contexto que ratifica o conhecimento deles sobre a existência e o conteúdo do documento", afirma a decisão.



Nas mensagens, Marcelo Câmara responde para Cid que não via gravidade já que o "doc não seguiu porque poderia não ter amparo jurídico". Filipe Martins respondeu para Cid, mas apagou a mensagem posteriormente.

