Bolsonaro escolhe Flávio como candidato para presidência em 2026

O ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu, segundo aliados, lançar seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), como pré-candidato à Presidência da República em 2026. A afirmação foi feita após uma visita de Flávio ao pai na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde Bolsonaro está preso.

Os defensores dessa estratégia acreditam que Flávio, ao intensificar agendas por todo o país, poderá ganhar “musculatura política” suficiente para unificar o partido PL e manter a base bolsonarista coesa, mesmo com o cenário adverso de inelegibilidade e condenações enfrentadas pelo ex-presidente.

A expectativa é de que, já em 2025, o senador inicie uma série de viagens e aparições públicas para reforçar sua visibilidade e preparar o terreno para 2026. Dentro do núcleo bolsonarista, Flávio é visto como alguém capaz de transmitir uma imagem de maior previsibilidade, menos polarizadora que a do próprio Jair ou de outros membros da família.

A aposta também passa por contar com palanques fortes em estados estratégicos, como São Paulo e Rio de Janeiro, apoiados por governadores alinhados ao grupo. Apesar disso, a transferência do legado político de Jair Bolsonaro não garante que Flávio conseguirá replicar o mesmo apoio popular e eleitoral.

Com a formalização de Flávio como pré-candidato, a corrida presidencial de 2026 ganha um novo capítulo. O senador terá agora o desafio de transformar articulação interna em apoio popular, construir alianças amplas e se posicionar como alternativa viável. As próximas semanas serão cruciais para observar se o bolsonarismo se mantém coeso em torno desse projeto ou se surgirão dissidências capazes de redesenhar o tabuleiro eleitoral.

