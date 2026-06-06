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EX-PRESIDENTE Bolsonaro está com crise de soluços "acima da média" há sete dias, diz boletim médico Apesar disso, relatório diz que ex-presidente não tem instabilidades cardiológicas e está com a pressão controlada

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está com recorrência "acima da média" de soluços nos últimos sete dias, de acordo com relatório médico semanal apresentado ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira. Ainda segundo o documento, Bolsonaro está com quadro vascular estável.

O texto diz que devido ao quadro, a equipe médica decidiu manter “doses elevadas das medicações específicas e rigorosa dieta com baixo teor de acidez”. “O paciente encontra-se estável do ponto de vista cardiológico, queixando-se apenas de cansaço leve e fadiga, aos médios esforços, e desconforto aos movimentos de flexão e abdução do ombro direito”, diz trecho do relatório.



Condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, o ex-presidente cumpre a pena em casa desde março, quando recebeu alta do hospital após tratar uma broncopneumonia. A Justiça autorizou a transferência do complexo da Papuda para o domicílio por 90 dias, e foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes.





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