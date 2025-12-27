Sáb, 27 de Dezembro

SAÚDE

Bolsonaro está em cuidados pós-operatórios de herniorrafia inguinal bilateral

Ex-presidente passou por herniorrafia inguinal bilateral e segue sob cuidados médicos no DF Star, em Brasília

Jair Bolsonaro, ex-presidente do BrasilJair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A equipe médica do DF Star, responsável pelos procedimentos realizados no ex-presidente Jair Bolsonaro neste sábado, informou neste sábado, 27, que ele segue em cuidados pós-operatórios de uma herniorrafia inguinal bilateral por via convencional.

Foi realizado um bloqueio anestésico do nervo frênico direito, sob sedação, sem intercorrências, necessário após ex-presidente apresentar soluços na sexta-feira, 26.

Segundo comunicado divulgado à imprensa, em 48 horas, está programado um novo procedimento para bloqueio do nervo frênico esquerdo. Por fim, Bolsonaro deverá seguir com fisioterapia para reabilitação, medidas de profilaxia de trombose venosa e cuidados clínicos.

