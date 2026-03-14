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ESTADO DE SAÚDE Bolsonaro está estável e já se alimenta com dieta pastosa Internado na sexta-feira, dia 13, no DF Star, em Brasília, com broncopneumonia aguda respiratória, o ex-presidente ainda precisa de aporte de oxigênio por meio de cateter nasal

Internado desde sexta-feira, dia 13, no Hospital DF Star, em Brasília, para tratar uma broncopneumonia aguda respiratória, o ex-presidente Jair Bolsonaro já apresenta melhoras.

Depois de ter ficado um período em jejum durante a hospitalização, Bolsonaro agora já se alimenta pela boca, com uma dieta pastosa.

Ele ainda precisa de aporte para respirar, mas sem a necessidade de entubação. Está recebendo 2 litros de oxigênio por minuto, por meio de cateter nasal.

O quadro apresentado hoje cedo, de piora da função renal, segundo a equipe médica que o acompanha, é normal para o diagnóstico e deve ter duração por ao menos mais 24 horas.

Bolsonaro foi internado com broncopneumonia aguda aspirativa, causada por gastroparesia. Esta condição, que resulta em digestão lenta, foi agravada por alimentação inadequada antes de dormir – ou comida pesada ou mal mastigada. Bolsonaro sentiu calafrios, falta de ar e cansaço extremo. Devido a cirurgias intestinais anteriores, ele segue tratamento com antibióticos.

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