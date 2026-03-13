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Ex-presidente Bolsonaro está estável, mas sem previsão de alta, dizem médicos Ex-presidente foi internado com quadro de pneumonia aguda

Os médicos de Jair Bolsonaro disseram no fim da tarde desta sexta-feira (13), em Brasília, que ainda não há previsão de alta para o ex-presidente, internado com quadro de "pneumonia aguda". Segundo eles, Bolsonaro chegou ao hospital DF Star com dificuldade de respirar, mas agora já consegue ter uma oxigenação melhor, inclusive em índices de saturação no sangue.

— (Bolsonaro) chegou com muita falta de ar, melhorou e está estável agora. Não houve necessidade de entubação— disse o cardiologista Leandro Echenique.

Internação de Bolsonaro pode ter sido causada pela alimentação antes de dormir

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado nesta sexta-feira na UTI do hospital DF Star, em Brasília, com quadro de broncopneumonia aguda aspirativa. O problema foi causado por uma gastroparesia, quando o trânsito intestinal é mais lento que o normal.

A condição faz com que os músculos do estômago não funcionem corretamente, fazendo com que a comida permaneça no órgão por mais tempo do que o normal.

Em geral, isso acontece quando a dieta antes de dormir é pesada ou mal mastigada. Ao deitar-se, o alimento volta para a boca e vai até o pulmão pela traqueia. E o paciente tem a sensação de falta de ar, tosse e cansaço extremo.

Bolsonaro tem gastroparesia devido às diversas cirurgias na região do intestino, ocorridas desde o atentado a faca, em 2018.

O ex-presidente não teve febre. O tratamento por enquanto é com antibióticos.

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