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saúde Bolsonaro está internado na UTI com abdômen agudo obstrutivo e não tem previsão de alta Segundo a equipe médica, foram iniciadas medidas clínicas para o tratamento do ex-presidente, incluindo hidratação, manutenção do jejum oral com suporte nutricional e passagem de sonda gástrica

O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, com diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo. De acordo com o boletim médico divulgado neste sábado (21) ele apresenta quadro clínico estável, está consciente, orientado e respira espontaneamente.

Segundo a equipe médica, foram iniciadas medidas clínicas para o tratamento do ex-presidente, incluindo hidratação, manutenção do jejum oral com suporte nutricional e passagem de sonda gástrica.

O boletim informa ainda que não há previsão de alta hospitalar até o momento.

O documento é assinado pelos cardiologistas Brasil Caiado e Leandro Echenique, pelo cirurgião do aparelho digestivo Claudio Birolini, pelo coordenador da UTI Geral, Antonio Aurélio Fagundes Junior, e pelo diretor-geral do hospital, Allisson B. Barcelos Borges.

Bolsonaro foi internado ontem, 20, com quadro de dor e distensão abdominal. Desde 2018, o ex-presidente já passou por uma série de internações e procedimentos cirúrgicos em razão da facada que levou durante a campanha presidencial de 2018.

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