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Ex-presidente Bolsonaro está internado na UTI com abdômen obstruído, em estado estável e sem previsão de alta Ex-presidente foi levado a unidade em Brasília na sexta-feira (20), após sentir dores

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O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado na UTI com abdômen obstruído, em estado estável e sem previsão de alta, afirmou o hospital DF Star em boletim médico.

"O hospital DF Star informa que o expresidente da República Jair Messias Bolsonaro encontra-se internado em unidade de terapia intensiva com o diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo. Foram iniciadas medidas clínicas como hidratação, manutenção do jejum oral com suporte nutricional e passagem de sonda gástrica. No momento encontrase estável clinicamente, consciente, orientado e em respiração espontânea. Não há previsão de alta hospitalar até o momento", afirma o boletim médico.

Bolsonaro foi levado ao centro médico em Brasília após apresentar fortes dores abdominais. Segundo disse ao GLOBO o médico que acompanha o ex-presidente, Brasil Caiado, existe a possibilidade de uma nova cirurgia, mas a equipe deve aguardar a evolução do quadro nas próximas 24 horas para decidir os próximos passos do tratamento.

Brasil Caiado afirmou durante a sexta-feira que uma tomografia identificou uma obstrução "quase total" do intestino delgado de Bolsonaro.

— A tomografia mostra, sim, uma obstrução quase que total, mas parcial, do intestino delgado, com aderências na parede abdominal — afirmou Caiado, em entrevista a jornalistas na entrada do hospital.

Nesta manhã, nas redes sociais, o senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC) afirmou que durante a madrugada os médicos inseriram uma sonda que permitiu retirar 1 litro de resíduos alimentares.

— Nesta gangorra, quando os efeitos dos medicamentos passam, a ânsia de vômito visivelmente volta, a barriga novamente distende, as dores se avolumam com os soluços e a preocupação com broncoaspiração aumenta, além da desidratação que podem decorrer em outros problemas que se tornam mais graves — escreveu Carlos sobre o quadro do ex-presidente.

Bolsonaro acumula um histórico de internações e procedimentos cirúrgicos desde que foi vítima de uma facada durante a campanha presidencial de 2018, em Juiz de Fora (MG). Na ocasião, precisou passar por uma cirurgia de emergência. Desde então, enfrentou episódios recorrentes de obstrução intestinal e outras complicações abdominais.

As queixas começaram no início da manhã da sexta-feira, acompanhadas de distensão abdominal. O quadro piorou ao longo do dia, quando o médico foi chamado à residência do ex-presidente para avaliá-lo. Após a avaliação, o médico decidiu encaminhá-lo ao hospital.

O boletim médico divulgado pelo hospital por volta das 18h desta sexta-feira informou que Bolsonaro deu entrada na unidade com "quadro de dor e distensão abdominal" e que estava internado para a realização de exames e "investigação diagnóstica".

Moraes autoriza visitas

Neste sábado, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que os filhos de Bolsonaro possam visitá-lo diariamente no Hospital DF Star, em Brasília, durante o período de internação do ex-presidente.

Os advogados de Bolsonaro fizeram o pedido ao ministro na noite de sexta-feira, após a internação do ex-mandatário. O magistrado vetou o uso de celulares durante a visita.

No documento, protocolado na execução penal de Bolsonaro, os advogados também pediram que fosse autorizado o ingresso dos seus filhos Carlos Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro, assim como da sua filha adolescente, durante o período de internação, para visitas diárias.

Na decisão, Moraes também concedeu autorização para a enteada, filha da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

O ministro ainda destacou que as visitas devem respeitar os horários de visita e as regras de segurança do hospital, proibindo o ingresso de celulares, câmeras ou outros aparelhos eletrônicos que possam registrar imagens ou áudio.

"Autorizo que os filhos e enteada do custodiado, [...], possam visitar Jair Messias Bolsonaro pelo período que durar a internação, respeitados os horários de visita e as regras de segurança do hospital DF Star, vedado o ingresso de celulares, câmeras ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos que possam registrar imagens ou áudios do custodiado", escreveu Moraes.

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