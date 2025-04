Bolsonaro está na UTI 'estável clinicamente', sem elevação de pressão, diz boletim médico

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, sem novos episódios de elevação de pressão e "estável clinicamente". Os exames feitos descartaram a necessidade de uma nova cirurgia.

"O Hospital DF Star informa que o ex-Presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em acompanhamento pós-operatório. Apresenta-se estável clinicamente e sem novos picos de elevação da pressão arterial. Foram tomadas medidas para controle das alterações dos exames laboratoriais do fígado. Ontem, foi submetido a tomografias de tórax e abdômen, que foram compatíveis com uma evolução normal do pós-operatório, descartando complicações ou necessidade de novos procedimentos. Continua em jejum oral e com pausa temporária da nutrição parenteral. Segue com a fisioterapia motora e as medidas de prevenção de trombose venosa. Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI", diz o boletim.

Bolsonaro está internado há 13 dias na unidade de saúde após precisar passar por mais uma cirurgia para tratar uma "suboclusão intestinal" — uma obstrução parcial do intestino.

Segundo o colunista Lauro Jardim, do Globo, a tomografia a que ele foi submetido na noite de quinta-feira mostrou que não há lesão ou obstrução intestinal, o que, em princípio, descarta a necessidade de um novo procedimento.

Esta foi a sexta operação realizada pelo ex-presidente desde 2018, quando ele foi vítima de uma facada durante a campanha na qual se elegeu presidente da República. Todas as cirurgias foram feitas em decorrência da sequela desse ferimento.

