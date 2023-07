Bolsonaro: 'Estou na UTI, não morri ainda. Não é justo querer dividir meu espólio'

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tornado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), disse que "não morreu ainda" e que "não é justo alguém querer dividir" seu espólio, em referência à sua sucessão como representante da direita para as eleições de 2026. A declaração foi dada na tarde desta segunda-feira em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan.

Na sexta-feira, a Justiça Eleitoral entendeu que o ex-presidente praticou abuso de poder político e usou indevidamente meios de comunicação ao atacar, sem provas, as urnas eletrônicas em uma reunião com embaixadores às vésperas da campanha do ano passado. Com isso, seis meses após deixar o poder, Bolsonaro está impedido de disputar um cargo público até 2030 e se tornou o primeiro ex-presidente na História a perder os direitos políticos em um julgamento no TSE.

Quando questionado qual seria sua "bala de prata" que declarou, em entrevista à Folha de S.Paulo na semana passada, ter para a próxima eleição presidencial, Bolsonaro disse não ver hoje alguém com conhecimento do país para substituí-lo. E citou os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e Romeu Zema (Novo-MG) como lideranças da direita, mas sem considerá-los possíveis sucessores.

— Eu tô na UTI, não morri ainda. Não é justo alguém querer dividir o meu espólio — afirmou.

Bolsonaro também afirmou que, se pudesse voltar no tempo até janeiro de 2019, primeiro ano de seu mandato, teria "baixado um pouquinho o tom de voz". Ele se definiu como alguém de perfil "explosivo" e "objetivo". Em seguida, mentiu ao afirmar que "não foi nosso pessoal que fez o quebra-quebra" em Brasília, em referência aos manifestantes bolsonaristas que invadiram a sede dos Três Poderes, em 8 de janeiro. Questionado sobre por que se manteve quieto após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições, ele diz que o "silêncio fala mais alto".

