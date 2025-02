A- A+

BASTIDORES Bolsonaro estuda saídas, inclusive asilo na embaixada americana. Entenda Para os aliados de Bolsonaro que participaram da conversa, a busca de abrigo na Embaixada Americana tem o objetivo de criar um fato internacional e, com isso, tentar impedir a prisão

Em reunião com aliados, logo após o impacto da denúncia contra ele oferecida pela Procuradoria Geral da República ao STF, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), procurou aliados e traçou algumas das linhas de atuação em cima de uma estratégia nos próximos dias, para enfrentar o processo, que será longo e doloroso, de cabeça erguida. Vai usar a tática futebolística, de que a melhor defesa é o ataque.

Entre tantas reuniões, a que mais avançou se deu na casa do líder da oposição na Câmara, deputado federal Zucco (PL-RS). Deputados e senadores estão dispostos a continuar buscando a mobilização popular e esmiuçar qualquer brecha para fragilizar a denúncia do procurador-geral, Paulo Gonet. Caso as duas primeiras estratégias não funcionem, ele está sendo aconselhado a buscar refúgio na Embaixada dos Estados Unidos.

Para os aliados de Bolsonaro que participaram da conversa, a busca de abrigo na Embaixada Americana tem o objetivo de criar um fato internacional e, com isso, tentar impedir a prisão. Isso porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é entusiasta de Bolsonaro e, na avaliação dos deputados, poderia ajudá-lo garantindo abrigo por tempo indeterminado.

O próprio ex-presidente acredita que, entre os três planos, o que tem mais chances de dar certo é a mobilização popular. Por isso, ele está empenhado em convocar o maior número de apoiadores para a manifestação do dia 16 de março, no Rio de Janeiro.

Bolsonaro é acusado de cinco crimes relacionados a um suposto plano de golpe de Estado para impedir Lula (PT) de assumir o poder após as eleições de 2022. Entre os crimes estão a liderança de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, danos contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

