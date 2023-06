A- A+

EX-PRESIDENTE Bolsonaro evita críticas a indicação de Zanin ao STF: "É de competência privativa do presidente" Em evento com Tarcísio, ex-presidente disse que só comentará decisão que liberou o julgamento de ação no TSE que pode levar a sua à inelegibilidade após falar com seus advogados

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) moderou o tom ao comentar a indicação de Cristiano Zanin para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). O advogado teve sua indicação oficializada nesta quinta-feira (1º) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após meses de especulação, na cadeira antes ocupada por Ricardo Lewandowiski. Bolsonaro evitou críticas e disse que a atribuição é competência do cargo no Executivo.

— A indicação é de competência privativa do presidente — afirmou Bolsonaro.

O ex-mandatário participou, ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), da solenidade de entrega de espadas a 187 alunos da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, São Paulo.



Ainda marcaram presença no evento o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o senador Marcos Pontes (PL-SP), o ex-chefe da Secom de Bolsonaro Fabio Wajngarten, além do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

Questionado sobre a liberação, pelo corregedor da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, do julgamento da ação que pode levar à sua inelegibilidade, o ex-presidente disse que ainda não conversou com seus advogados. Ele também evitou comentar sobre a cassação do deputado Deltan Dallagnol:

— Não falei nada até agora e vou continuar não falando — limitou-se a declarar.



O ex-presidente foi recebido sob aplausos e gritos de “mito” no Barro Branco. Além de participar da solenidade, ele tirou fotos com apoiadores e recebeu elogios do comandante-geral da Polícia Militar do estado de São Paulo, Cássio Araújo de Freitas, que chamou Bolsonaro de “eterno presidente” e elogiou a forma “elegante e cortes” que ele trata a PM.

