O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) indicou, nesta terça-feira (12), que pode apoiar o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) na disputa pela prefeitura de São Paulo em 2024. Em entrevista na sede do PL, em Brasília, Bolsonaro fez elogios ao seu ex-ministro e falou até em “Salles prefeito”.

— Muita gente gosta do Salles, eu também sou simpático a ele, foi meu ministro, fez um excelente trabalho lá no (ministério do) Meio Ambiente e seria uma oportunidade de recompensá-lo —disse o ex-presidente, que estava ao lado de Salles. — São Paulo merece realmente um nome de uma pessoa que vá fazer pelo município, e não fazer por um partido.

A declaração vem na esteira de um esfriamento na relação entre Bolsonaro e o prefeito Ricardo Nunes (MDB). Os dois ensaiavam uma aliança para o pleito do ano que vem, em aproximação costurada pelo ex-secretário de Comunicação de Bolsonaro, o advogado Fabio Wajngarten.

Desde o início do ano, o ex-presidente vinha tecendo elogios públicos a Nunes e afirmando que os dois passavam por uma espécie de “namoro”, mas que ainda faltava “tomar muita tubaína” juntos para a parceria se concretizar. A hesitação do prefeito em abraçar pautas bolsonaristas e em defender Bolsonaro diante do noticiário negativo, no entanto, irritou Bolsonaro e seus aliados.

