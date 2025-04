A- A+

EX-PRESIDENTE Bolsonaro fala sobre recuperação no hospital: "A previsão é ficar mais uma semana aqui, no mínimo" Em entrevista ao SBT, ex-presidente disse que preferiu ser internado em Brasília para ficar próximo a família

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que deve ficar internado por, no mínimo, mais uma semana no hospital DF Star, em Brasília. Bolsonaro disse que a complexidade da cirurgia e o tempo que ficaria internado o fizeram optar por ficar em Brasília, perto da família. Em cirurgias anteriores, o ex-presidente foi a São Paulo.

— Eu entendo que seria melhor tratado aqui em Brasília, ao lado da minha família, do que em São Paulo. Minha esposa vem aqui todo dia. A previsão é ficar mais uma semana aqui, no mínimo. Seria muito dispendioso ir para São Paulo — disse o ex-presidente em entrevista ao SBT.





Bolsonaro também disse que foi muito bem atendido no Rio Grande do Norte, quando passou mal, e que as complicações e dores no sistema digestivo é algo que ele vai precisar lidar ao longo da vida.

O ex-presidente também aproveitou a entrevista para voltar a se defender do processo em que é julgado no Supremo Tribunal Federal (STF) acusado de tentativa de golpe de estado.

