Bolsonaro fará tour eleitoral pelo interior de São Paulo com arrecadação de donativos ao RS

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que recebeu alta hospitalar na última semana após ter sido internado com uma crise de erisipela acompanhada de fortes dores abdominais, informou aos seus correligionários que realizará um tour pelo interior de São Paulo para arrecadar donativos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A série de visitas começará por Ribeirão Preto, na próxima segunda-feira e terminará no sábado, em Guarulhos.

Durante as visitas, Bolsonaro reunirá deputados e vereadores aliados e a expectativa é que faça pronunciamentos. O ex-presidente pede para que seus simpatizantes doem colchões, lençóis, cobertores, toalhas, roupas de frio, tênis e chinelos. Também serão recolhidos alimentos enlatados e materiais de higiene, como sabonete, pasta e escova de dente. Cestas básicas e materiais de limpeza também serão recolhidos.

27 de maio - Ribeirão Preto;

28 de maio - Rio Claro;

29 de maio - Campinas;

30 de maio - Jundiaí;

31 de maio- São Bernardo;

1º de junho - Guarulhos.

Bolsonaro comparece, nesta terça-feira, a um evento da Frente Parlamentar da Agropecuária, em Brasília. Trata-se do seu primeiro compromisso após a alta hospitalar. Ainda não há previsão de retomada das agendas do PL.

