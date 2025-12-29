A- A+

EX-PRESIDENTE Bolsonaro faz nova intervenção após dias internado para tentar conter crises de soluço; entenda Intervenção no nervo frênico será realizada no lado esquerdo; ex-presidente está internado desde quarta-feira

O ex-presidente Jair Bolsonaro retorna ao centro cirúrgico nesta segunda-feira, às 14h, para a realização de um novo procedimento voltado ao tratamento de crises persistentes de soluço. A intervenção consiste em um bloqueio anestésico do nervo frênico no lado esquerdo. No último sábado, ele realizou o mesmo tratamento no lado direito.

Segundo boletim médico divulgado neste domingo, Bolsonaro apresentou nova crise de soluços durante a noite, além de elevação da pressão arterial. “Na noite passada, apresentou nova crise de soluços, apesar do procedimento realizado, além de elevação da pressão arterial. No momento, encontra-se estável e sem soluços”, informou a equipe médica. Ainda de acordo com os médicos, os episódios noturnos provocaram dificuldade para dormir.

O boletim informa que a realização do bloqueio do nervo frênico esquerdo já estava programada como etapa complementar do tratamento, considerada necessária para a posterior avaliação dos resultados do procedimento. A intervenção integra a estratégia adotada pela equipe médica para conter crises persistentes de soluços.

O bloqueio do nervo frênico é indicado em casos específicos de soluços refratários, quando não há resposta adequada ao tratamento clínico com medicamentos. O nervo frênico é responsável por comandar os movimentos do diafragma, músculo essencial para a respiração. Ao reduzir temporariamente a condução dos impulsos nervosos, o procedimento busca interromper as contrações involuntárias que provocam o soluço.





O tratamento está associado a complicações decorrentes da facada sofrida por Bolsonaro durante a campanha presidencial de 2018, que resultaram em alterações no trato gastrointestinal e episódios recorrentes de soluço de difícil controle clínico ao longo dos anos.

A expectativa da equipe médica é que o ex-presidente permaneça internado por ao menos mais 48 horas após o procedimento previsto para esta segunda-feira, para acompanhamento do pós-operatório e observação da evolução do quadro clínico. Ele seguirá em cuidados clínicos, com fisioterapia para reabilitação, medidas de profilaxia de trombose venosa e monitoramento contínuo da dor.

O novo procedimento ocorre após cirurgia realizada na última quinta-feira, quando Bolsonaro foi submetido à correção de uma hérnia inguinal bilateral por via convencional. A operação durou cerca de três horas e meia e foi considerada bem-sucedida pela equipe médica. Na sexta-feira, os médicos já haviam informado ajustes nas medicações para controle das crises de soluço e para o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico.

Esta é a terceira vez que o ex-presidente vai ao centro cirúrgico desde que foi internado, na última quarta-feira. Ele permanece internado no Hospital DF Star, em Brasília, em cuidados pós-operatórios.

A internação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após perícia da Polícia Federal indicar a necessidade da intervenção médica. Bolsonaro está acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e permanece internado em hospital particular na capital federal.

Entenda o bloqueio do nervo frênico

O bloqueio do nervo frênico é um procedimento anestésico utilizado em casos específicos de soluços persistentes, quando o tratamento clínico com medicamentos não apresenta resposta satisfatória. A função desse nervo é controlar os movimentos do diafragma, músculo fundamental para a respiração — e é justamente a contração involuntária do diafragma que provoca o soluço.

No procedimento, os médicos aplicam anestesia de forma localizada para reduzir temporariamente a condução dos impulsos nervosos que chegam ao diafragma. Com isso, o objetivo é interromper as contrações involuntárias responsáveis pelas crises de soluço.

O bloqueio não provoca paralisia permanente nem interfere de forma definitiva na respiração. Trata-se de uma medida temporária e controlada, utilizada para avaliar se a interrupção do estímulo nervoso é capaz de cessar os episódios.

Em alguns casos, como no de Jair Bolsonaro, o tratamento é realizado de forma bilateral, primeiro em um lado e depois no outro, como parte de uma estratégia médica para observar a resposta do organismo antes da conclusão do procedimento.

O método é indicado apenas em situações específicas e após avaliação clínica detalhada, especialmente quando os soluços estão associados a alterações neurológicas ou gastrointestinais.

