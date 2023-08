A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro finalizou, na última sexta-feira (18), um tratamento estético de harmonização do sorriso. O resultado foi divulgado pelo dentista Rildo Lasmar, responsável pela transformação.

Procurado pela revista Veja, o profissional afirmou que cada dente tratado custa, em média, R$ 3 mil, e que o procedimento estético foi realizado em 28 dentes do ex-presidente, totalizando R$ 84 mil.

Na montagem, com fotos do antes e depois, publicada no perfil do dentista nas redes sociais, Bolsonaro surge com a aparência renovada. Além dos dentes novos, também fez um corte no cabelo.

“Realmente, superou a expectativa. Um pouco de vaidade não faz mal a ninguém, estou muito feliz, e quero agradecer a ele e cumprimentá-lo pelo seu profissionalismo, e a forma tão carinhosa que nos tratou aqui, juntamente com toda a sua equipe”, disse Bolsonaro.

O dentista nega ter feito aplicação de botox e explicou que todo o tratamento é realizado a partir de um cálculo matemático que leva em consideração a distância entre olhos, faces laterais e boca.

“Troquei todas as próteses que estavam desgastadas pela ação do tempo para recuperar o sorriso natural. Ele me procurou dia 5 de julho, quando iniciamos o tratamento, e a última consulta foi na sexta-feira passada, 18 de agosto, quando lhe dei alta", afirmou o dentista.



Rildo Lasmar também informou que o procedimento é indicado para quem perdeu a dimensão vertical dos dentes e ajuda a melhorar na mastigação.



"Bolsonaro, pelo que percebi, ficou muito feliz com o sorriso, saiu satisfeito do consultório. Foi um paciente muito simples, não reclamou de nada”, ressaltou o profissional.

Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, o dentista Rildo Lasmar tem em sua carteira de clientes cantores, como Leonardo, Rodolffo e Naiara Azevedo, e personalidades do esporte, como o ex-jogador Kaká e a família do atacante do Flamengo Luiz Araújo.

A influenciadora Virgínia Fonseca, a apresentadora Rafa Kalimann e o ex-BBB Caio Afiune também estão entre as personalidades atendidas pelo profissional, assim como a atriz Carolina Ferraz e o ator Marcos Frota.

