Dom, 23 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo22/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MEDIDA PREVENTIVA

Bolsonaro ficará em cela da PF com 12 m², frigobar e banheiro privado

Ex-presidente passou por exames e aguarda audiência de custódia

Reportar Erro
Bolsonaro ficará em cela da PF com 12 m&#xB2;, frigobar e banheiro privadoBolsonaro ficará em cela da PF com 12 m², frigobar e banheiro privado - Foto: Fellipe Sampaio /STF

Enquanto estiver na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, Jair Bolsonaro ficará numa cela de cerca de 12 metros quadrados (m²) que foi reformada recentemente.

O espaço tem paredes brancas, uma cama de solteiro, armários, mesa de apoio, televisão, frigobar, ar condicionado e uma janela, além de banheiro privativo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por TV Brasil (@tvbrasil)

Ele não terá contato com outros presos e poderá sair para o banho de sol.

Leia também

• Ronaldo Caiado diz que resposta contra prisão de Bolsonaro virá do povo e das ruas nas eleições

• Bolsonaro preso: entenda como funciona a tornozeleira eletrônica, que teria sido violada

• Famosos reagem à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro

Bolsonaro passou por exames médicos neste sábado (22) e aguarda a audiência de custódia no domingo.

Ele foi preso por volta de 6h por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes porque, ainda de madrugada, tentou violar a tornozeleira eletrônica.

O ex-presidente foi levado para a Superintendência da PF sem algemas e sem qualquer exposição midiática, conforme decisão do ministro.

Na segunda-feira, a Primeira Turma do STF julga a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Será uma sessão virtual extraordinária convocada pelo presidente da turma, ministro Flávio Dino.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter