Ex-presidente Bolsonaro ficará sozinho em cela com capacidade para 4 pessoas, diz STF Unidade na Papudinha tem 64,83 m² área equivalente à de um apartamento padrão de dois quartos e permite banho de sol em horário livre e visitas ampliadas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja transferido para uma Sala de Estado Maior no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), no Complexo da Papuda, onde ficará sozinho em uma cela com capacidade para até quatro pessoas.

A unidade, conhecida como “Papudinha”, fica ao lado do presídio da Papuda.

Segundo informações do STF, o espaço tem área total de 64,83 metros quadrados — dimensão equivalente à de um apartamento padrão de dois quartos — sendo 54,76 m² de área coberta e 10,07 m² de área externa. A estrutura inclui banheiro, cozinha, lavanderia, quarto, sala e área externa.

As acomodações contam com cozinha com possibilidade de preparo e armazenamento de alimentos, banheiro com chuveiro de água quente, geladeira, armários, cama de casal e televisão.

A unidade fornece cinco refeições diárias (café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia) e Bolsonaro poderá realizar banho de sol em área externa ‘com total privacidade e horário livre’, além de exercícios físicos, com possibilidade de instalação de equipamentos como esteira e bicicleta. O espaço para visitas e para atendimento de advogados e médicos é amplo, segundo o STF, com mesas e cadeiras tanto na área coberta quanto na externa.

Na decisão, Moraes afirmou haver “total ausência de veracidade nas reclamações anteriormente descritas” por familiares e advogados de Bolsonaro, como o tamanho das dependências, o banho de sol e o ar-condicionado.

O ministro ressaltou que isso não impede a transferência para uma Sala de Estado Maior “com condições ainda mais favoráveis, igualmente exclusiva e com total isolamento em relação aos demais presos do complexo”, permitindo a ampliação do tempo de visitas a familiares e a realização livre de banho de sol e exercícios em qualquer horário do dia.

