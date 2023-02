A- A+

Dinheiro público Bolsonaro gastou quase R$ 700 mil do cartão corporativo com a campanha eleitoral, denuncia agência Montante pode ser ainda maior, já que nem todas as notas fiscais referentes ao cartão foram digitalizadas pela agência que fez a denúncia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gastou R$ 697 mil do cartão corporativo em eventos da campanha eleitoral dele. O uso do cartão para esse tipo de gasto é controverso e não foi justificado pelo ex-capitão nem pelo partido dele. A informação é do site UOL nesta segunda-feira (13).

Os gastos tem como base as notas fiscais reveladas pela agência Fiquem Sabendo, mas o montante pode ser ainda maior, uma vez que nem todas as notas fiscais referentes ao cartão de Bolsonaro chegaram a ser digitalizadas pela agência.

De acordo com o UOL, Bolsonaro participou de 21 eventos eleitorais e em todos eles utilizou dinheiro público para pagar serviço aéreo, hospedagem, lanches, combustível e até itens de estrutura para seus apoiadores, como gradis para o cercadinho. Entre as notas existem também pedidos de delivery via iFood e também gastos com borracharia.

As notas que somam exatamente R$ 697.352, do período que vai do dia 12 de agosto de 2022 até o dia 29 de outubro do mesmo ano. Em 3 de outubro, por exemplo, quando cumpriu uma agenda de campanha em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, Bolsonaro usou R$ 1,8 mil do cartão corporativo para pagar por passagens aéreas.



