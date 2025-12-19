A- A+

INVESTIGAÇÃO Bolsonaro guardava armas em cofres encontrados no Palácio da Alvorada, diz TV Ex-presidente teria instalado objetos após receber presentes de chefes de Estado

Alvos de investigação, dois cofres encontrados no Palácio da Alvorada teriam sido usados para guardar armas do ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação foi publicada nesta sexta-feira (19) pelo SBT News.

Segundo a emissora, Bolsonaro guardava fuzis e pistolas recebidas como presente. A instalação dos cofres teria ocorrido após o ex-presidente receber um fuzil do governo dos Emirados Árabes Unidos durante visita oficial, em 2019.

Na quinta-feira (18), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), aceitou um pedido da Polícia Federal (PF) para interrogar Bolsonaro sobre o conteúdo dos cofres encontrados Alvorada.

O interrogatório ocorrerá no dia 30 de dezembro, entre 9h e 11h, na Superintendência da PF em Brasília, onde Bolsonaro está cumprindo a pena de 27 anos e três meses de prisão que recebeu do STF por uma tentativa de golpe de Estado.

De acordo com a PF, os cofres foram abertos em junho deste ano, dois anos e meio após Bolsonaro deixar o Alvorada, e foram encontrados neles "documentos pessoais" do ex-presidente e "outros bens".

A corporação quer ouvi-lo sobre "a propriedade e origem de tais bens".

"Tendo em vista terem sido encontrados documentos pessoais do ex-Presidente Jair Messias Bolsonaro, junto a outros bens, faz-se necessária a realização de oitiva do mesmo, para que se manifeste sobre a propriedade e origem de tais bens", diz o ofício, enviado mais cedo para Moraes.

No documento, a PF relatou que foi acionada pela Presidência para investigar os cofres, mas não explica quando isso ocorreu.

