Missa do Padre Kelmon, oficial de Justiça e live: relembre os 21 dias de internação de Bolsonaro

Após passar três semanas internado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta da equipe médica e deixou o Hospital DF Star, em Brasília, neste domingo.



Durante os 21 dias em que passou internado após uma cirurgia para desobstruir o intestino, Bolsonaro recebeu visitas como a do pastor Silas Malafaia, teve uma missa ministrada pelo ex-candidato à presidência Padre Kelmon (PL-RJ) e foi intimado pessoalmente por oficial de Justiça

Na noite do dia 22, um dia antes de ser intimado, Bolsonaro participou, diretamente da UTI do hospital DF Star, de uma live com os filhos e o ex-piloto Nelson Piquet para comercializar capacetes de grafeno.



A participação na transmissão faria Bolsonaro ser intimado, no dia seguinte, por uma oficial de justiça.





Intimação por oficial de justiç

No dia 23, dez dias após a cirurgia e um dia após a live, Bolsonaro foi intimado para se defender na ação penal por tentativa de golpe no Supremo Tribunal Federal (STF).



Na ocasião, ele divulgou um vídeo em suas redes sociais que mostra o momento em que recebe uma oficial de Justiça.



Na gravação, ele questiona se a profissional tinha "ciência que estava em uma UTI" e se exalta com uma pessoa que o interrompe para falar que sua pressão havia subido.

A Corte afirmou ter orientado, antes, a oficial de justiça a aguardar uma data mais adequada para fazer a intimação.



Contudo, a presença do ex-presidente na transmissão, segundo o STF, "demonstrou a possibilidade" de ele ser citado.

Visita de Malafaia

Enquanto internado na UTI, Bolsonaro recebeu aliados. No dia 23, o pastor Silas Malafaia, da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, visitou Bolsonaro em seu quarto de hospital.



Um dia antes, dia 22, Bolsonaro recebeu o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto.

Malafaia criticou a intimação de Alexandre de Moraes a Bolsonaro dentro do hospital. O STF alega que só notificou o ex-presidente porque ele gravou uma live no dia anterior.

— Bolsonaro fez uma live porque ele é um desobediente de médico. É uma desculpa esfarrapada do STF. O médico disse que ele está tomando remédios que mexem no equilíbrio mental e emocional, ele pode ter variações, como um cara desse vai ouvir o advogado e dizer o que quer na defesa -- disse Malafaia à imprensa na porta do hospital.

Missa

Na mesma noite da visita de Malafaia, o ex-candidato à Presidência Padre Kelmon (PL-RJ) celebrou uma missa em frente ao hospital pela saúde do ex-presidente.



O padre disse que Bolsonaro pediu que ele seja candidato a deputado federal nas próximas eleições de 2026, por São Paulo.

Durante todos os dias da internação, um grupo de apoiadores do ex-presidente fez orações e canta louvores, pedindo a melhora de Bolsonaro.



A maior parte deles vinculada a igrejas evangélicas. A missa de padre Kelman substituiu um desses momentos de oração. O padre afirma ser da igreja cristã ortodoxa.

Saída da UTI

Ele deixou a UTI 17 dias após ter sido submetido à cirurgia na região abdominal. Até a alta, ele permaneceu em um leito semi-intensivo, de acordo com membros da equipe médica.

Ele se recupera da sexta operação realizada pelo ex-presidente desde 2018, quando ele foi vítima de uma facada durante a campanha na qual se elegeu presidente da República.



Todas as cirurgias foram feitas em decorrência da sequela desse ferimento.

O ex-presidente também comentou sobre seu estado de saúde nas redes sociais, após deixar a UTI.

— Neste momento, estou clinicamente estável, sem dor, sem febre, com quadro de soluços contínuos sendo acompanhado e com a pressão arterial controlada.

