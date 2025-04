No hospital, Bolsonaro caminha, faz exercícios de fisioterapia e tem "boa evolução clínica"

A- A+

Leia também

• CNJ afasta desembargador após postagem de apoio a Bolsonaro e associação de Lula ao CV

• Sem previsão de alta da UTI, Bolsonaro publica vídeo fazendo fisioterapia no hospital

• Eduardo Bolsonaro esteve mais nos EUA do que no Brasil em 2025, segundo dados da Câmara

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, postou vídeo nas redes sociais caminhando pelos corredores e fazendo exercícios de fisioterapia. O último boletim médico indicou que ele mantém "boa evolução clínica, sem dor e sem outras intercorrências”.

Bolsonaro fez exercícios com uma bola de basquete, além de tornozeleiras com peso. O ex-presidente está internado desde o último sábado e, no domingo, passou por cirurgia.

"O Hospital DF Star informa que o ex-Presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em acompanhamento pós-operatório. Mantém boa evolução clínica, sem dor e sem outras intercorrências. Apresenta também melhora dos exames laboratoriais. Segue em jejum oral, com nutrição parenteral exclusiva. Hoje, continuará o programa de fisioterapia motora (caminhada fora do leito) e respiratória. Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI”, afirmou o último boletim médico.

Em publicação nas redes sociais, Bolsonaro agradeceu as manifestações de apoio que tem recebido, inclusive de "ex-presidentes de países aliados", "ministros das relações exteriores" e parlamentares dos Estados Unidos. Ele, contudo, não cita nomes.

"Os últimos dias têm exigido de mim silêncio, paciência e dedicação total à recuperação. Mesmo na UTI, sigo firme, amparado por uma equipe médica extremamente dedicada, pela minha família e pelas orações de milhares de brasileiros", disse ele na mensagem.

No último domingo, o ex-presidente precisou passar por uma cirurgia de mais de 12 horas para desobstruir parte do intestino. A intervenção foi considerada de “grande porte” e teve o objetivo de descolar as chamadas “aderências” no órgão e reconstruir a parede abdominal.

A expectativa é que seja uma internação hospitalar de pelo menos duas semanas. Até o momento, Bolsonaro está se alimentando por via intravenosa.

O ex-presidente passou por uma “laparotomia exploradora”, procedimento que consiste em cortar o abdome para examinar os órgãos internos. No caso de Bolsonaro, houve o diagnóstico de retenção do trânsito do intestino. O objetivo, então, foi desfazer as “aderências” que bloquearam a digestão do paciente. Depois, houve a reconstrução da parede abdominal, feita para reforçar a musculatura dessa parte do corpo.

A obstrução intestinal foi resultante de uma dobra do intestino delgado que dificultava o trânsito intestinal e que foi desfeita durante o procedimento.

O ex-presidente passou mal na última sexta-feira, no Rio Grande do Norte, após sentir os efeitos da retenção intestinal, e foi transferido no dia seguinte para o Distrito Federal. O problema de saúde do ex-presidente é uma sequela do ataque à faca contra ele há sete anos, durante a campanha de 2018.

Veja também