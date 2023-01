A- A+

O agora ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), recebeu apoiadores em Orlando, nos Estados Unidos, neste domingo. O encontro com seus simpatizantes aconteceu no mesmo dia em que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi empossado em Brasília.

Na ocasião, Bolsonaro andava pelas ruas de um bairro em Orlando, utilizando uma camisa do Sport, time pernambucano. Ao andar pela rua, o ex-presidente cumprimentava seus apoiadores, mas não comentou sobre a posse de Lula.

Apesar de não ter comentado, Jair parou para tirar fotos, dar autógrafos e conversou com os brasileiros que o cercavam, onde parte pediam para ele retornar ao País e assumir a presidência. Apesar dos pedidos, os apoiadores não receberam respostas do ex-presidente.

O encontro com os apoiadores foi registrado em uma rede social do assessor especial do ex-presidente Max Guilherme, que compartilhou o momento.

Jair Bolsonaro deixou o Brasil na última sexta-feira, um dia antes de terminar o seu mandato como presidente da república, com destino aos Estados Unidos. A viagem aconteceu em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e o ex-presidente esteve acompanhado da esposa, Michele Bolsonaro, assessores e familiares.

