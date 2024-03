A- A+

JAIR BOLSONARO Bolsonaro indica ex-presidente da Caixa e senador do Centrão como testemunhas em ação no TSE Ex-presidente é acusado de utilizar Auxílio Brasil e outras ações para conseguir votos

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) indicou a ex-presidente da Caixa Daniella Marques e o ex-ministro e senador Ciro Nogueira (PP-PI) como testemunhas em uma ação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que apura se programas sociais foram utilizados para conseguir votos.

O auditor da Receita Ricardo de Souza Moreira, que foi secretário-executivo adjunto do Ministério do Trabalho, também foi indicado para falar. O depoimento de Daniella Marques foi marcado para o próximo dia 19. A data dos demais ainda será definida.

A defesa de Bolsonaro também havia indicado o almirante Flávio Augusto Viana, ex- Secretário de Assuntos Estratégicos, como testemunha, mas depois desistiu.

A ação foi apresentada pela coligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aponta como irregularidades inclusão de novos beneficiários no Bolsa Família (que teve o nome alterado para Auxílio Brasil), antecipação de pagamentos para caminhoneiros e do Auxílio-Gás e mudanças nas regras de concurso para a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

No ano passado, Bolsonaro foi condenado pelo TSE em duas ações de investigações judiciais eleitorais (aijes), e por isso foi declarado inelegível. No primeiro caso, foi considerado que ele fez acusações infundadas contra o sistema eleitoral em uma reunião com embaixadores. No segundo, que ele utilizou o evento oficial do Sete de Setembro para realizar campanha eleitoral.

Apesar das condenações, Bolsonaro segue alvo de oito ações no TSE, incluindo a que trata dos programas sociais. Em caso de novas condenações, não há acúmulo das penas.

