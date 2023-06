A- A+

Rede social Bolsonaro informa em seu perfil do LinkedIn que ainda é presidente do Brasil Em conta na plataforma com postagens diárias, ex-presidente afirma estar em cargo há 4 anos e seis meses

Quase seis meses após deixar o Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro (PL) ainda é presidente da República em seu perfil no LinkedIn, rede social voltada para contato profissional.

Mesmo com postagens diárias na plataforma, o ex-mandatário não atualizou o seu emprego e informa estar no posto de chefe do Executivo há quatro anos e seis meses.

A conta do ex-presidente tem 423 mil seguidores e é utilizada com frequência. Só neste domingo, foram feitas duas postagens: uma sobre seus números em relação às políticas do agronegócio e outra sobre as mudanças que propôs durante o seu governo para o código penal.

Na área dedicada à "experiência profissional", no entanto, Bolsonaro não encerrou o cargo de presidente da República ou atualizou com suas novas experiências. Atualmente, ele é líder de honra de seu partido.

Por este motivo, na plataforma, dois perfis se autodenominam presidentes do Brasil. O atual chefe do Executivo Lula também tem conta no LinkedIn, onde coloca de forma correta o cargo que ocupa. O petista tem mais de 167 mil seguidores na rede social e compartilha postagens sobre o seu mandato.

Veja também

Senado Damares afirma que votará contra indicação de Zanin ao STF: "O que me resta é orar"