A- A+

EX-PRESIDENTE Bolsonaro inicia 'dieta líquida' e evolui com 'melhora' no funcionamento do intestino, diz boletim Ex-presidente continua na UTI e com restrição de visitas

O ex-presidente Jair Bolsonaro iniciou nesta quarta-feira uma 'dieta líquida' após a evolução do quadro clínico e 'melhora' no funcionamento do intestino, segundo boletim médico do hospital DF Star. O ex-presidente já tinha conseguido ingerir água, chá e gelatina nesta semana.

"(O paciente) encontra-se estável clinicamente, sem dor ou febre e com pressão arterial controlada. Apresentou boa aceitação da oferta de água, chá e gelatina e hoje progredirá para dieta líquida. Evolui com melhora progressiva dos movimentos intestinais espontâneos, tendo sido retirada a sonda nasogástrica ontem".

Os médicos afirmaram que Bolsonaro permanecerá internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e não tem previsão de alta.

"O Hospital DF Star informa que o ex-Presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em acompanhamento pós-operatório. Encontra-se estável clinicamente, sem dor ou febre e com pressão arterial controlada. Apresentou boa aceitação da oferta de água, chá e gelatina e hoje progredirá para dieta líquida. Evolui com melhora progressiva dos movimentos intestinais espontâneos, tendo sido retirada a sonda nasogástrica ontem. Recebe suporte calórico e nutricional por via oral e parenteral (endovenosa), realizando fisioterapia motora e recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa. Necessita ainda de monitorização e vigilância continua. Permanece com restrição de visitas e sem previsão de alta da UTI".

Esta foi a sexta operação realizada pelo ex-presidente desde 2018, quando ele foi vítima de uma facada durante a campanha na qual se elegeu presidente da República. Todas as cirurgias foram feitas em decorrência da sequela desse ferimento.

Veja também