Bolsonaro ironiza arquivamento de inquérito por importunação a baleias

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou o arquivamento do inquérito pelo qual era investigado por suposta importunação a baleias, por ter pilotado uma moto aquática próximo aos animais, no litoral norte de São Paulo, em 2023.



Uma charge compartilhada pelo ex-mandatário, nesta segunda-feira, mostra uma baleia sentada no banco dos réus de um tribunal e um júri composto por outros animais. Acima, os dizeres: "Baleia presta depoimento contra Bolsonaro".

O inquérito foi aberto com base em vídeos e fotos publicados em redes sociais que mostraram o momento em que a moto náutica, de motor ligado, chegou a 15 metros de uma baleia, que estava na superfície.

"Considerando que as imagens foram feitas a partir de outra embarcação é possível identificar que há uma única pessoa na moto náutica, que está pilotando e gravando um vídeo no celular ao mesmo tempo. Atribui-se a identidade desta pessoa, supostamente, ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro", disse a procuradora Marília Soares Ferreira Iftim na ocasião. Pelo caso, Bolsonaro foi multado em R$ 2,5 mil, mas não foi indiciado.

Ao arquivar o caso, o MPF explica que não houve uma "demonstração inequívoca de incomodar, maltratar, enfadar ou causar dano ou prejuízo a alguma espécie de cetáceo".

De acordo com a legislação brasileira, ‘molestar de forma intencional qualquer espécie de cetáceo’ é uma infração administrativa contra o meio ambiente. "É vedado a embarcações aproximar-se de qualquer espécie de baleia com motor ligado a menos de 100 metros de distância do animal", diz uma portaria do Ibama.

